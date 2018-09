Crosetto (Fratelli d’Italia): dal Governatore della Banca d’Italia gravissime considerazioni

Agenpress. La dichiarazione del Governatore della Banca d’Italia sulla sostenibilità del debito sono di una gravità inaudita. Quanto valgono per i famosi mercati internazionali e per gli investitori frasi come quella di Visco sulla sua enorme preoccupazione per il rapporto deficit-pil? A che pro se ne è uscito con queste considerazioni?

In una giornata nella quale abbiamo parlato della gravità delle parole pronunciate da un ex GF, chiedendone le dimissioni, per quelle del Governatore di BdI cosa dovremmo chiedere? La pena prevista per alto tradimento?

Lo afferma Guido Crosetto, coordinatore nazionale FdI.