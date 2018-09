Dalla Farmaceutica alla Moda. L’imprenditore Antonio Di Fazio: “Occorre essere poliedrici oggi più che mai”

Agenpress. Antonio Di Fazio è un importante azionista di riferimento di alcune aziende di grande rilievo nel settore farmaceutico (qui è fotografato a Milano con la madre Maria Giambra nella Galleria Vittorio Emanuele).

“Mia madre – ha dichiarato il Dottor Di Fazio – si è occupata, fino a 20 anni fa, di moda curando il brand Zoppelletto e, quindi, sono affascinato ed interessato a questo settore da sempre, nonostante mi sia occupato, sin da giovane, di finanza e, tuttora, svolga la funzione di manager nel settore farmaceutico.

Il mio obiettivo è fare in modo che il mondo farmaceutico risponda, innanzitutto, alle istanze dei pazienti, umanizzando le proprie finalità, al fine di venire incontro a coloro che hanno bisogno di farmaci per la cura dei tumori.

La prevenzione per me è fondamentale e deve essere anteposta agli aspetti di carattere economico: nel settore farmaceutico, difatti, i guadagni sono altissimi e spesso ci si dimentica dei pazienti.

Per me il paziente non è un numero, ma una persona le cui esigenze sono fondamentali e non possono non rivestire un interesse primario. Sono a Milano per la settimana della moda e per accompagnare mia madre a visitare tale evento, considerato che il mondo della moda ha rappresentato per lei il suo lavoro e la sua grande passione”.

“Attualmente – ha continuato Di Fazio – il Made in Italy è ritornato agli splendori degli anni ’80. Ritengo che, in tale ambito, l’Italia dovrebbe investire maggiormente. Con interesse seguo mia madre, dalla quale ho sempre ricevuto non solo consigli preziosi, dettati dalla sua esperienza, ma anche tutti quei valori che mi hanno forgiato sia come uomo, sia come professionista, che conservo nel mio cuore. Mia madre mi ha insegnato, fin da giovane, a diversificare gli interessi.

Sono un convinto assertore del fatto che ogni imprenditore dovrebbe avere più ambiti nei quali riporre il proprio interesse. Essere poliedrici negli affari, nell’epoca attuale, è sempre più necessario per sopravvivere alle dinamiche del mercato.

Attualmente, grazie alla tecnologia e al web, è più facile impegnarsi in diverse attività imprenditoriali, diversificando gli ambiti di interesse. Vorrei suggerire ai giovani di non scoraggiarsi, ma di intraprendere con coraggio, fiducia e passione il proprio percorso lavorativo, in quanto la società attuale – a differenza di ciò che si dice – offre numerose opportunità, basta saperle cogliere e saper sfruttare il momento giusto.

Certo, è necessario anche il talento, ma è fuori dubbio che l’Europa e il mondo contemporaneo pongano a disposizione, di chi ha talento, infiniti percorsi per la propria realizzazione: occorre essere tenaci e credere in ciò che si progetta per riuscire a realizzarlo. Parola di manager!”