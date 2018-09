Gagliardi (FI): “Genova sparita dall’agenda del Governo: Di Maio e l’improbabile Casalino rendano conto agli italiani”

Agenpress. “Sono passati dieci giorni da quando il Premier Conte è apparso a Genova sventolando trionfante i fogli del decreto che avrebbe dovuto risolvere i problemi della città, ma da allora non abbiamo ancora un Commissario straordinario, né alcuna certezza su tempi, modi e soggetti che si adopereranno alla ricostruzione del ponte”.

Lo afferma in una nota il deputato ligure di Forza Italia Manuela Gagliardi, che continua: “probabilmente la linea politica dettata dall’improbabile Rocco Casalino, vero deus ex machina del Movimento 5 Stelle, non contempla Genova ma soltanto spot elettorali vissuti sulla pelle dei genovesi, o deliranti attacchi ai funzionari del Tesoro rei di non umiliare i soldi e il futuro degli italiani giustificando la follia del reddito di cittadinanza.

Ogni giorno che passa, intanto, Genova è sempre più in sofferenza e con lei l’Italia. Governare non è un gioco e contempla delle responsabilità oltre ai Tweet: Di Maio e Casalino se ne rendano conto e ne rendano conto, finalmente, agli italiani.”