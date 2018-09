Lituania. Papa rivolto ai giovani: “Non siate giovani del labirinto, dal quale è difficile uscire, ma giovani in cammino”

Agenpress. “Non siate giovani del labirinto, dal quale è difficile uscire, ma giovani in cammino”. “La cosa più pericolosa è confondere il cammino con un labirinto”, ha precisato Francesco: “Quel girare a vuoto attraverso la vita, su sé stessi, senza imboccare la strada che conduce avanti”.

“Non abbiate paura di decidervi per Gesù, di abbracciare la sua causa, quella del Vangelo e dell’umanità, degli esseri umani”. “Perché Egli non scenderà mai dalla barca della vostra vita, sarà sempre all’incrocio delle nostre strade, non smetterà mai di ricostruirci, anche se a volte noi ci impegniamo nel demolirci. Gesù ci regala tempi larghi e generosi, dove c’è spazio per i fallimenti, dove nessuno ha bisogno di emigrare, perché c’è posto per tutti.

Molti vorranno occupare i vostri cuori, infestare i campi delle vostre aspirazioni con la zizzania, ma alla fine, se doniamo la vita al Signore, vince sempre il buon grano”.

“Non dimenticare le radici del vostro popolo!”, “Pensate al passato, parlate con i vecchi, non è noioso parlare con gli anziani. Andate a cercare i vecchi e fatevi raccontare le radici del vostro popolo, le gioie, le sofferenze, i valori. Così prendendo le radici voi porterete avanti la storia del vostro popolo per un frutto più grande. Se voi volete un popolo grande, libero, prendete dalle radici la memoria e portatela avanti”.