Riforma delle pensioni: “quota 100 con un minimo di 62 anni di età e 36-37 anni di contributi”

Agenpress. L’ipotesi di riforma delle pensioni a cui sta lavorando il Governo riguarda la quota 100 con un minimo di 62 anni di età e 36-37 anni di contributi. Il governo sta studiando anche la possibilità di ridurre gli anni di contributi necessari ad andare in pensione anticipata indipendentemente dall’età anagrafica.

Si lavora quindi all’uscita per l’anno prossimo di oltre 400 mila persone dal lavoro in aggiunta a quelle previste con le regole attuali e la percentuale dovrebbe essere del 60% per il settore privato e del 40% in quello pubblico. Al momento sembra che l’asticella dei contributi per andare in pensione con quota 100 sia fissata a 37 anni ma si lavora, soprattutto su pressione della Lega, per portarla a 36.