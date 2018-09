Secondo Bollettino medico – Trapianto allogenico facciale

Agenpress. La paziente è entrata in Terapia Intensiva intorno alle ore 6.00 di questa mattina in buone condizioni cliniche.

Tutti i controlli effettuati fino ad ora sono risultati nella norma e, pertanto, si sta progressivamente sospendendo la sedazione per svegliarla.

Rimarrà in isolamento in Terapia Intensiva per i prossimi giorni in prognosi riservata.

Il prossimo bollettino medico è previsto intorno alle ore 20.00 mentre i dettagli sulla procedura saranno divulgati nell’ambito della conferenza stampa di domani.