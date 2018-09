Audio Casalino. Ordine dei giornalisti Lombardia avvia istruttoria sul portavoce del premier

Agenpress – L’Ordine dei giornalisti della Lombardia ha avviato l’iter per la trasmissione al Consiglio di disciplina territoriale del file audio registrato dal portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino, “nell’esercizio delle sue funzioni”.

A comunicarlo in una nota è stato il presidente dell’Ordine lombardo Alessandro Galimberti. La decisione è arrivata dopo che sabato 21 settembre, il quotidiano la Repubblica ha pubblicato il messaggio vocale in cui Casalino, rivolgendosi ad alcuni giornalisti, dice che i 5 stelle sono pronti a una “mega vendetetta” contro i tecnici del Mef se non verranno trovati i soldi per il reddito di cittadinanza.

Il Consiglio di disciplina territoriale – spiega l’OdG della Lombardia – dovrà verificare, “nell’ambito dell’autonomia riconosciutagli dalla legge 138/2011, se le dichiarazioni del giornalista professionista Casalino”, il loro tenore e l’uso del linguaggio “siano pertinenti, continenti e compatibili” con gli articoli 2 e 11 della legge professionale n. 69 del 3 febbraio 1963.