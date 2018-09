Bollettino medico – Trapianto allogenico facciale ore 11.00

Agenpress. Le condizioni generali della paziente sono buone e non ci sono preoccupazioni per la sua vita. L’intervento chirurgico è tecnicamente riuscito e le anastomosi sono pervie, tuttavia i tessuti trapiantati hanno manifestato, durante la notte scorsa, segni di sofferenza del microcircolo per sospetto rigetto, nonostante il cross-match negativo tra donatore e ricevente.

Per prevenire ulteriori rischi si sta prendendo in considerazione, come previsto dal protocollo, la possibilità di una ricostruzione temporanea con tessuti autologhi della paziente nell’attesa di una ulteriore ricostruzione con un nuovo donatore.

Il prossimo bollettino medico è previsto intorno alle ore 20.00 di oggi.

Direzione aziendale Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea