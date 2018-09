CIG. Paolo Capone, Leader UGL “Nessuno sconto sul lavoro, basta riforme che danneggiano l’occupazione”

Agenpress. “Dobbiamo correre ai ripari ripristinando gli ammortizzatori sociali ed erogando nuovi sussidi, in modo tale da non mettere sulla strada 140mila famiglie a causa del Jobs Act, che ha creato solo danni ai lavoratori rendendo il mercato sempre più precario e incerto.”

Lo ha dichiarato in una nota Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito alla scadenza della cassa integrazione prevista per i lavoratori del metalmeccanico.

“È un grave allarme sociale, per cui migliaia di lavoratori del settore perderanno la copertura della cassa integrazione e dei contratti di solidarietà. Chiediamo, dunque, con urgenza un tavolo di confronto con il Ministro al Lavoro e allo Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, per studiare delle misure da inserire nella prossima Legge di Bilancio, in grado di bloccare l’ondata di disoccupazione prevista a fine settembre.

Siamo a caccia di risposte concrete: basta riforme che danneggiano il lavoro, il sistema occupazionale ha bisogno di finanziamenti per cui non siamo disposti a fare sconti,” conclude il sindacalista.