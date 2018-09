Decreto Salvini: Msf, “preoccupati per conseguenze su salute e dignità di migliaia di persone”

Agenpress. Medici senza frontiere esprime “profonda preoccupazione” per le misure presentate oggi nel Decreto sicurezza e immigrazione, e “per il drammatico impatto che rischiano di avere sulla vita e la salute di migliaia di persone oggi presenti sul territorio italiano”.

In particolare, Msf critica “il modo in cui il decreto sembra orientato a smantellare ulteriormente il sistema di accoglienza italiano, già fragile e precario, a prolungare la detenzione amministrativa di persone che non hanno commesso alcun crimine, e a ridurre le protezioni attualmente disponibili per persone vulnerabili”.

“Quello che vediamo nel nuovo Decreto è un ulteriore passo nelle politiche migratorie repressive del governo italiano, volte a un indiscriminato arresto dei flussi e alla criminalizzazione della migrazione, in mare e in terra, e senza alcun interesse per la vita, la salute e la dignità di migliaia di uomini, donne e bambini”, dichiara Anne Garella, capomissione Msf in Italia.

“Con queste misure, l’Italia sta girando le spalle a chi ha disperato bisogno di protezione e assistenza,” dichiara Claudia Lodesani, presidente di Msf Italia. “Le politiche di accoglienza dovrebbero essere orientate a ridurre la sofferenza e a facilitare l’integrazione, non a criminalizzare e rendere ancora più vulnerabili persone che hanno un disperato bisogno di aiuto. Ma oggi il governo concentra tutti i suoi sforzi nello smantellare il sistema di assistenza e di soccorso dei migranti, come dimostra anche l’ultimo tentativo di fermare Aquarius, l’unica nave umanitaria rimasta a salvare vite nel Mediteranno centrale”.