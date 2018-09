Di Maio: “Facciamo come in Francia deficit al 2,8%”

Agenpress. Il vicepremier Luigi Di Maio dichiara:

“Facciamo come in Francia per finanziare la sua manovra economica farà un deficit del 2,8%. Siamo un Paese sovrano esattamente come loro”. I soldi ci sono e si possono finalmente spendere a favore dei cittadini. In Italia come in Francia.

“A fine settembre ci sarà il decreto fiscale: “previsto il carcere per gli evasori”. Reddito di cittadinanza per i giovani e tutti quelli sotto la soglia di povertà e pensioni di cittadinanza a 780 euro.