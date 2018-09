Ferrovie, Rosso (FI): Governo ascolti istanze dei lavoratori appalti

Agenpress. Il deputato di Forza Italia Roberto Rosso, componente della Commissione Trasporti a Montecitorio in una nota afferma:

“Il Governo ascolti le istanze dei lavoratori dei servizi ferroviari in appalto che si sono riuniti in sciopero oggi a Torino. Da anni in Italia il rinnovo degli appalti si tramuta in una contrattazione sempre al ribasso sia in termini di qualitá dei servizi sia dei diritti del personale coinvolto.

La filosofia imperante è quella di far quadrare i conti scaricandoli sui lavoratori per poi vedere qualche supermanager incassare premi record. La manovra finanziaria e la ridiscussione del codice degli appalti costituiscono l’occasione per dare risposte alle richieste degli scioperanti, il Ministro Toninelli faccia la sua parte.

Personalmente ho presentato un question time chiedendo le intenzioni dell’Esecutivo al riguardo”.