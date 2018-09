Librandi (Pd): Manovra, per Salvini giù le tasse dal 2019, ma l’aliquota al 15% c’è dal 2015

Agenpress. Sulla cosi detta “tassa piatta” il vicepremier Matteo Salvini è tornato nuovamente a disegnare quella che sarà l’impegno suo e della Lega. Davanti al pubblico di Atreju il ministro dell’interno ha infatti detto dal palco che intende impegnarsi per “far pagare almeno a un milione di italiani il 15% del loro fatturato”.

Una sorta di aliquota “piatta” ma come ha fatto notare Matteo Renzi la legge di Bilancio 2015 già prevedeva l’introduzione di una imposta forfettaria al 15% per le partite IVA eliminando limiti temporali e paletti di età, fissando per ogni singola attività autonoma o professionale specifici massimali di reddito, che vanno dai 15mila ai 40mila euro annui secondo coefficienti divisi per tipologie di attività. Insomma finita l’estate e la mattanza sulla pelle dei migranti alla Lega non resta che intestarsi riforme già messe in campo dal Pd perché appena il Movimento affonderà i lunghi coltelli nel Mef Salvini sarà complice di tutti i danni che seguiranno.

Così in una nota l’On.Gianfranco Librandi (Pd).