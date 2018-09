Mirabelli: “il PD a Milano è stato in grado di costruire un progetto politico che ha reso protagonista il meglio della città”

Agenpress. «Il PD da Milano si vede un po’ meglio che da altre parti, nel senso che credo che qui, in questi anni, siamo riusciti a tenere insieme un quadro politico, sia dentro che fuori dal partito, che ha prodotto risultati utili e positivi.

A Milano, il PD ha litigato meno e, dato che alle porte ci sono i congressi metropolitano e regionale, credo che dobbiamo fare uno sforzo per mantenere questo quadro. Questo non significa non distinguersi o non dire ciò che si pensa ma vuol dire cercare di farlo in un clima unitario che in questi anni ci ha consentito di fare cose importanti.

Non penso che il “modello Milano” sia qualcosa di straordinario o di esportabile altrove ma penso che quel modello corrisponda alla capacità che abbiamo avuto di non costruire schemi, di guardare a ciò che la società milanese ha prodotto, cercando di valorizzare le spinte migliori che sono nate e cresciute in questa città. Sia l’esperienza di Pisapia che quella di Beppe Sala oggi sono solide e credo che abbiano ancora un consenso importante proprio perché non abbiamo ragionato su formule politiciste ma abbiamo guardato a Milano e abbiamo capito che bisognava collegarsi con pezzi di questa città, che sono vivaci e vanno valorizzati perché esprimono un’idea di progresso, crescita, democrazia, attenzione ai diritti sociali e civili, e abbiamo messo in campo proposte credibili.

Nei giorni terribili delle vicende della nave Diciotti, che molti di noi hanno seguito con angoscia perché non c’era una reazione nella società italiana, mi sono domandato perché, invece, Milano ha avuto la capacità di mettere in campo una risposta. E forse ciò è avvenuto perché Milano è una delle poche realtà in cui è possibile mettere insieme quelle forze (associazioni, cultura ecc.) che sono già legate e sono diventate protagoniste della città. Se dovessi dire cos’abbiamo fatto in questa città e qual è il contributo del PD per Milano, rispondere che è stato il costruire un progetto politico e una proposta di Governo che ha reso protagonista il meglio di questa città».

Lo ha detto il senatore milanese del PD Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del Partito Democratico al Senato, intervenendo all’incontro “Il PD visto da Milano” nell’ambito della Festa dell’Unità nel capoluogo lombardo.