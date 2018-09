Mirabelli (PD): al congresso discutere di come recuperare il rapporto con il nostro popolo

Agenpress. «Credo che il prossimo congresso debba esserci al più presto, debba sicuramente eleggere il Segretario e questo deve avvenire sulla base di una linea politica che dica cosa dobbiamo fare per rifondare il PD e ricostruire l’alternativa al Governo del Paese». Lo ha detto il senatore milanese del PD Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del Partito Democratico al Senato, intervenendo all’incontro “Il PD visto da Milano” nell’ambito della Festa dell’Unità nel capoluogo lombardo.

«Se il congresso è iniziato in questi giorni, -ha precisato Mirabelli – è iniziato male perché la discussione da fare non può essere quella sulle alleanze. Alcuni dicono che il congresso si giocherà tra chi vuole allearsi con il Movimento 5 Stelle e chi no. Penso, invece, che nel nostro partito nessuno voglia allearsi con il Movimento 5 Stelle. Sarebbe assurdo se fosse il contrario. C’è, infatti, un punto su cui il Governo giallo-verde sta in piedi e l’alleanza Lega-M5S può avere un futuro: queste due forze politiche sono d’accordo nel voler costruire una democrazia illiberale, in cui non c’è spazio per le istituzioni terze o di controllo e per le opposizioni perché chi vince comanda. Questo è ciò che avviene in Ungheria (e non è un caso che la Lega spieghi che Orban è un punto di riferimento), Turchia, Russia ed è la democrazia in cui chi vince prende tutto e toglie spazio alle opposizioni. M5S e Lega stanno facendo insieme l’attacco ai giornalisti, ai magistrati, al Presidente della Repubblica, al mondo della cultura e a chiunque dica qualcosa di diverso da ciò che vogliono loro. Non si tratta mai neanche di attacchi sul merito delle singole questioni ma è un attacco che si basa nel dire che l’altro non è legittimato a fare alcune affermazioni a loro contrarie. Per questo motivo ritengo che il tema dell’alleanza con M5S non esiste e comunque non è un tema da discutere al congresso».

«Al congresso dobbiamo discutere di come fare per recuperare un rapporto con il nostro popolo, quello su cui si fondano le ragioni della sinistra. – ha insistito il senatore Mirabelli – Come recuperiamo un gap per cui la sinistra, nel mondo, è apparsa come quel soggetto che, anziché difendere i cittadini e i più poveri, ha prima pensato di garantire la globalizzazione? Questo, dal 2008, con la crisi, ha voluto dire “aiutiamo quei poteri che possono garantire che in qualche modo non salti in aria tutto”. Nonostante abbiamo lavorato molto per fare leggi e approvare provvedimenti per rilanciare l’economia, creare l’occupazione e pensare ai più deboli, siamo apparsi come coloro che, prima di fare una proposta sul come affrontare i problemi di chi sta male, pensano alla compatibilità economica. Questo non è stato solo un problema del PD ma di tutta la sinistra nel mondo perché la sinistra nel mondo ha sposato la globalizzazione pensando che fosse un’autostrada che avrebbe portato a magnifiche sorti per l’umanità. Nel 2008, con la crisi, questo incantesimo si è rotto e noi siamo rimasti lì. Questo, dunque, è il primo tema da affrontare al congresso».

«Il secondo tema da affrontare al congresso riguarda il tornare tra le persone. – ha proseguito Mirabelli – Anche a Milano dobbiamo domandarci se il PD c’è in certe situazioni. A mio avviso, dobbiamo ricominciare a fare queste cose. E per ricominciare a farle abbiamo bisogno di un partito come lo abbiamo conosciuto e come oggi è la Lega, che sta nei quartieri, che è dove ci sono i problemi, dove ci sono le contraddizioni e vicino ai cittadini. Il risultato elettorale del 4 marzo mostra che evidentemente non siamo stati abbastanza vicini alla gente per spiegare che eravamo lì anche ad ascoltare e non solo al Governo a fare le leggi. L’ascolto e la vicinanza sono cose che ci sono mancate. Il PD deve recuperare questo aspetto. Questi non sono gli unici temi importanti, ma se riusciamo a sciogliere questi nodi al congresso, al di là del leader, facciamo dei bei passi avanti».