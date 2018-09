Reggio Calabria. Blitz contro la cosca Alvaro: arrestato il sindaco PD di Delianuova

Agenpress – Una vasta operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria ha coinvolto diversi appartenenti alla cosca Alvaro di Sinopoli. Tra le 18 persone fermate ci sono anche il sindaco del Comune aspromontano di Delianuova, Francesco Rossi, area Pd ed eletto nel 2015 con una lista civica, tra i 18 fermati questa mattina dai carabinieri che hanno stroncato la cosca Alvaro di Sinopoli. Nel provvedimento di fermo, emesso dalla Procura, vengono contestati i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, truffa aggravata e trasferimento fraudolento di valori.

Le indagini dei carabinieri hanno fatto luce sugli interessi criminali della cosca Alvaro, una delle più agguerrite del mandamento tirrenico della ‘ndrangheta reggina, in grado di infiltrare enti pubblici e amministrazioni locali per influenzarne le scelte e acquisire illecitamente appalti e finanziamenti pubblici.

L’inchiesta, coordinata dal procuratore Giovanni Bombardieri, dall’aggiunto Gaetano Paci e dal sostituto Giulia Pantano, avrebbe dimostrato come il sindaco arrestato sarebbe a tutti gli effetti partecipe di una delle più importanti famiglie mafiose della Piana di Gioia Tauro, una cosca che negli anni si è arricchita con gli appalti pubblici nonostante i numerosi arresti dei boss trasformati poi in decenni di carcere. Non è un caso che in manette sono finiti anche due imprenditori della zona espressione della cosca di Sinopoli.