Rho Si-cura: un progetto di rete di vicinato per la cura e la sicurezza dei cittadin

Agenpress. L’Amministrazione comunale intende sviluppare nel proprio territorio un progetto di rete di vicinato, volto alla diffusione di azioni di cura, aiuto e di sicurezza partecipata, dal nome Rho Si-cura, che sarà presentato venerdì 28 settembre alle ore 21.00 nella sala convegni di Villa Burba.

Il progetto parte dall’analisi dei progetti di Controllo di Vicinato, attuati da altre amministrazioni, che hanno visto la luce in Italia alla fine del 2008, grazie alla partecipazione di centinaia di volontari e al sostegno di Forze dell’Ordine e delle amministrazioni, per arrivare alla costruzione di un progetto che superi il concetto di sicurezza fine a se stessa, per abbracciare, attraverso la creazione di una rete di buon vicinato, anche azioni di aiuto e di cura tra le persone.

“Una mozione del consiglio comunale dello scorso aprile 2016, invitava l’amministrazione ad attivare forme di “Controllo di Vicinato” per permettere a cittadini volontari di partecipare alla vita ed alla sicurezza della propria comunità, ma per quanto riguarda la nostra realtà cittadina, dopo alcune analisi delle necessità e delle criticità riscontrate sul tema delle reti di vicinato, vorremmo ampliare il concetto di “sicurezza” comprendendo in esso anche il tema della cura e dell’aiuto per un migliore coesione sociale tra cittadini – commenta l’Assessore alla Polizia Locale, Sicurezza e protezione civile Sicurezza Maria Rita Vergani – Riteniamo che la creazione della rete di vicinato, sia un valido strumento per migliorare la cura, l’aiuto e la protezione delle persone e dei luoghi, con una particolare attenzione alle fasce più vulnerabili – come ad esempio anziani, adolescenti e bambini. Oltre ai risultati positivi evidenziati dalle esperienze del Controllo di Vicinato, per quanto riguarda la sicurezza, la creazione di reti, ha dimostrato che nell’evolversi delle relazioni createsi si sviluppa il senso di appartenenza alla propria comunità e una maggiore inclusione sociale. La Consulta dei quartieri e delle frazioni di Rho avrà un ruolo determinante in questo progetto, quello di diffonderne la conoscenza dei contenuti e delle potenzialità nei territori da essi rappresentati e occuparsi di “creare” la rete, che nasce necessariamente su base volontaristica, aperta a tutti quelli che si rendono disponibili per esserne parte attiva.”