Ronghi/Carabella (Sud Protagonista): manovra economica, per Governo giallo/verde disabilita’ e sostegno scolastico inesistente

Agenpress. “Se i precedenti Governi di centrosinistra hanno tagliato le risorse destinate alla disabilità, tra cui quelle destinate alle ore per il sostegno scolastico, questo Governo giallo-verde, “combattuto” tra il voler licenziare i dipendenti del MEF e il voler garantire il reddito di cittadinanza anche agli stranieri, ha completamente dimenticato i disabili italiani e i giovani che necessitano del sostegno a scuola , rendendoli del tutto “fantasmi” anche in occasione della manovra economica che si apprestano a predisporre”.

E’ quanto affermano il Segretario Federale di “Sud Protagonista”, Salvatore Ronghi, e il Responsabile delle politiche sociali, Simone Carabella.

“Sud Protagonista, insieme con i rappresentanti delle Associazioni impegnate per la disabilità e per la scuola mercoledì 26 settembre alle ore 10 a Palazzo Chigi , manifesteranno contro il Governo giallo-verde in perenne campagna elettorale e che ha dimenticato che l’Italia è formata anche dai disabili e dai giovani i quali, insieme con i disoccupati e i poveri, non chiedono l’elemosina , ma il rispetto della loro dignità attraverso i servizi e il lavoro”, hanno concluso i dirigenti di Sud Protagonista.