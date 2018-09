Terza Edizione degli European Digital Skills Awards 2018

Agenpress. Oggi la Commissione europea inaugura la III edizione degli European Digital Skills Awards, che punterà i riflettori su iniziative locali riuscite che hanno contribuito a colmare il divario digitale.

Le comunità locali e le organizzazioni coinvolte in progetti in tutta l’UE sono invitate a presentare progetti che soddisfino i criteri di ammissione al concorso. Il termine per la presentazione dei progetti è il 21 ottobre 2018.

Tra i progetti vincitori dei Digital Skills Awards dell’anno scorso tra 243 progetti presentati da tutta l’UE, figuravano ad esempio: un programma di tutoraggio per gli studenti delle scuole superiori delle regioni più povere della Romania, un’iniziativa polacca per aiutare le studentesse di TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione) a trovare il primo impiego e un progetto di inclusione sociale digitale che ha coinvolto 20 000 cittadini nella città belga di Ghent.

La Commissaria responsabile per l’Economia e la società digitali, Mariya Gabriel, premierà i vincitori in occasione della conferenza “ICT 2018 che si terrà il 6 dicembre a Vienna. Una giuria indipendente selezionerà i migliori progetti in cinque categorie: competenze digitali nell’istruzione, competenze digitali per la forza lavoro, competenze digitali per gli specialisti delle TIC, competenze digitali per le donne e competenze digitali per tutti.

Contribuire al miglioramento delle competenze digitali degli europei è una delle priorità della strategia per il mercato unico digitale e dell’agenda per le nuove competenze per l’Europa, considerato che a oggi il 43% degli europei non è in possesso delle competenze digitali di base.