Di Maio: “Stiamo per eliminare le pensioni d’oro. Oggi è cominciato l’iter in commissione Lavoro alla Camera”

Agenpress. Ho una bellissima notizia da darvi: stiamo per eliminare l’ennesimo scandaloso privilegio dopo i vitalizi!

Ve l’avevamo promesso in campagna elettorale: stiamo per eliminare le pensioni d’oro. Oggi – dichiara il vicepremier Luigi Di Maio – è cominciato l’iter in commissione Lavoro alla Camera. Ci siamo chiesti perché in Italia ci sono alcuni privilegiati che fino ad oggi hanno ricevuto una pensione stellare, mentre milioni di italiani stentavano ad arrivare a fine mese. Tutto questo è inaccettabile, non credete?