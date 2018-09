Legge Meloni. Ruspandini (FdI): approvazione provvedimento grande vittoria

Agenpress. “L’approvazione della Legge Meloni è una grande vittoria per Fratelli d’Italia. L’istallazione di appositi dispositivi acustici e luminosi in grado di rilevare la presenza di un bambino in macchina, impedirà altre tragedie purtroppo ben note alla cronaca.

Negli ultimi anni troppi tragici eventi hanno occupato le pagine dei giornali e sconvolto l’opinione pubblica. Con il via libera a questo provvedimento, simili drammi non si verificheranno più”. È quanto dichiarato dal senatore di Fratelli d’Italia Massimo Ruspandini in seguito all’approvazione, unanime, della Legge Meloni.

“Spesso chi dimentica il proprio figlio in auto è vittima di una società che oggi pretende troppo da tutti. Non sempre si tratta di genitori negligenti. È questione di pochi attimi, un blackout inspiegabile che risulta fatale. Tutelare bambini innocenti e i loro genitori stressati dai ritmi incalzanti della società odierna – continua il senatore FdI – era tra le nostre priorità e oggi siamo orgogliosi di avere raggiunto questo importantissimo risultato”.

“Noi siamo in prima linea sul tema della sicurezza stradale e con l’approvazione della legge Meloni l’Italia è all’avanguardia: è la prima Nazione a prevedere un simile dispositivo” conclude Ruspandini.