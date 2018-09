L’immigrazione come risorsa per le comunità: pratiche di buona accoglienza

Conclude Roberto Fico, Presidente della Camera dei deputati

Agenpress. In occasione della Giornata della Memoria e dell’Accoglienza, il 3 ottobre la Cooperativa sociale Dedalus, l’Associazione Laici Terzo Mondo e il Forum Disuguaglianze Diversità promuovono l’evento “L’immigrazione come risorsa per le comunità: pratiche di buona accoglienza”. L’incontro si terrà alla Sala della Regina della Camera dei Deputati alle ore 11.00 e vedrà la partecipazione del Presidente Roberto Fico.

Parlare di immigrazione e accoglienza appare oggi un esercizio complesso e difficile a causa di una diffusa percezione pubblica negativa. Al netto di questa difficoltà, chi lavora nei presidi e nei servizi di accoglienza ha il dovere di non rinunciare a rivendicare la qualità e l’importanza della propria azione, sapendo raccontare tali attività non solo sul piano della tutela dei diritti delle persone accolte ma anche in termini di buona spesa pubblica e di ritorno di questi interventi sul benessere collettivo. A partire da queste considerazioni, la prima parte dell’incontro sarà dedicata alle testimonianze di chi sui territori porta avanti buone pratiche di integrazione. La sindaca di Chiusano D’Asti, Marisa Varvello, presenterà la Piattaforma di Chiusano che raccoglie idee di policy locali e nazionali relative all’accoglienza nelle aree interne; Rossella De Feo, dirigente scolastica IC Bonghi di Napoli, farà un focus sul ruolo della scuola nei processi di integrazione; Tiziana Bianchini di CNCA darà conto dell’importanza della lotta alla tratta; Rocco Conte di Laici Terzo Mondo si soffermerà sul valore della rete per le comunità interculturali; Andrea Trivero del Centro di Accoglienza Straordinaria di Pettinengo (BI) racconterà di come si può costruire economia attraverso l’accoglienza; Fatima Ouazri operatrice della Cooperativa Dedalus illustrerà la possibilità di rigenerazione urbana data dalle occasioni di incontro multi-culturale; Damiano Coletta, Sindaco di Latina, si concentrerà sul ruolo degli enti locali nelle politiche per l’accoglienza.

Dialogheranno con queste esperienze Marco De Ponte, Segretario generale di ActionAid Italia, Elena de Filippo, Università Federico II Napoli e Presidente della Cooperativa Dedalus, Benedetta Tobagi, giornalista e scrittrice, Silvia Stilli, Portavoce dell’Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale, Carlo Borgomeo Presidente della Fondazione CON IL SUD e Daniele Checchi, Professore in Economia politica dell’Università Statale di Milano. Il dialogo sarà moderato da Andrea Morniroli, della Cooperativa Dedalus e membro del Comitato promotore del Forum Disuguaglianze Diversità. A seguire interverrà il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico.