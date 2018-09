Agenpress. “Assassini politici”. Così ci ha definito Luigi Di Maio ieri. Non c’è limite al peggio dell’arroganza del potere di questa gente. Governano con l’odio e il rancore. Non cercano soluzioni, cercano il nemico. Ma così distruggono un Paese. Anche per questo domenica saremo in piazza del Popolo a Roma. Per l’Italia.