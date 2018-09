Presidente della regione Toscana Rossi: per l’incendio nel pisano circa 700 sfollati

Agenpress. Un incendio probabilmente doloso ha distrutto 600 ettari di bosco del monte Serra in provincia di Pisa, nei comuni di Calci e Vicopisani. Sono circa 700 gli sfollati.

“Qualche casa risulta bruciata” – spiega il presidente della regione Toscana, Enrico Rossi – ma “non ci sono né morti né feriti: ci sono tre intossicati di cui uno in ospedale”.

“Se non ci sono morti e feriti a tutto il resto si rimedia”, ha detto Rossi, “Ieri sera siamo intervenuti subito con 180 unità antincendio della Regione Toscana e 50 della Protezione civile, abbiamo dovuto svegliare le persone di notte per portarle via dalle loro case. Alcuni sono in centri di accoglienza, altri presso parenti. Era necessario per la loro sicurezza”.

“Bisogna domare o contenere velocemente l’incendio – rileva Rossi – perchè dal pomeriggio, dalle ore 17.00, le previsioni meteo prevedono un’intensificazione della velocità del vento, dagli attuali 16 km/h circa a 25 km/h con raffiche fino a 50 km/h”.

Rossi ha infine firmato il decreto che attiva lo stato di emergenza regionale a seguito del gravissimo incendio che ha distrutto 600 ettari di bosco e costretto oltre 700 persone ad abbandonare le proprie abitazioni in frazioni dei Comuni di Calci e Vicopisano, e on un successivo provvedimento saranno stanziati 200mila euro per coprire le spese di soccorso e assistenza.