Stupro Firenze, Stella (FI): “Pena esemplare e castrazione chimica per autore violenza”

Agenpress. “Il presunto autore della violenza bestiale nei confronti della studentessa 21enne, se verrà confermata la sua colpevolezza, deve essere condannato a una pena esemplare. Non solo, è ora di introdurre anche nel nostro ordinamento la castrazione chimica, come avviene già in altri Paesi europei per chi si rende responsabile dell’odioso reato di violenza sessuale. Non ci può essere tolleranza per questi crimini aberranti”.

Lo afferma il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, coordinatore fiorentino di Forza Italia.

“Il fermato – sottolinea Stella – è un 25enne rumeno, senza fissa dimora e con precedenti, che dormiva in una sorta di accampamento abusivo sotto il ponte, a Firenze sud. Questi campi abusivi non sono più tollerabili, ospitano sbandati e clandestini e rappresentano una minaccia per la sicurezza di residenti e turisti. Il Comune di Firenze deve monitorare questi luoghi, stilare un elenco e provvedere al loro smantellamento, non c’è più tempo da perdere”.