Air France e Booking.com annunciano una nuova partnership

Agenpress. Air France annuncia di aver siglato una nuova partnership con Booking.com, la principale piattaforma digitale del settore dei viaggi con l’obiettivo di offrire ai propri clienti una più completa, semplificata e digitale travel experience al momento della prenotazione.

In questo modo, ora i clienti potranno prenotare hotel, e altre tipologie di accomodation, più facilmente grazie ad una speciale integrazione del sito di Air France.

Inoltre, sarà possibile effettuare le prenotazioni sia prima sia dopo aver prenotato il volo, e sia con Air France che con Joon.

Inoltre, i soci Flying Blue potranno accumulare miglia per ogni prenotazione su Booking.com tramite l’integrazione apportata al sito di Air France.

L’accordo con Booking.com, consente ai passeggeri Air France l’accesso a oltre 28.9 milioni di soluzioni tra case, appartamenti, ville, hotel di lusso e resort, sia per i viaggi di lavoro che di piacere. I clienti hanno accesso alle offerte e alle disponibilità in tempo reale e possono beneficiare di una prenotazione più snella per tutto il viaggio.

“Sono orgoglioso di poter annunciare questa nuova collaborazione con Booking, tra le piattaforme online più diffuse nell’industria turistica. Con Booking offriamo ai nostri clienti un’esperienza di viaggio semplificata e senza interruzioni.” ha affermato Patrick Alexandre, Vice Presidente Sales and Alliances, Air France-KLM.

Vanessa Heydorff, Regional Director di Booking.com, ha aggiunto: “Con l’obiettivo di consentire alle persone di esplorare il mondo, la partnership con Air France e Joon, permette a un numero sempre più ampio di viaggiatori di organizzare il loro soggiorno ideale, che sia un appartamento lussuoso a New York o un resort alle Seychelles. Non importa la destinazione, il budget o il motivo del viaggio, con l’impareggiabile varietà di opzioni proposte da Booking in tutto il mondo, c’è veramente scelta per tutti.”

Questa nuova offerta si va ad aggiungere a quella proposta da KLM Royal Dutch Airlines, HOP! e Transavia, che sono a loro volta partner di Booking.com.