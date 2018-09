Convegno “Il nuovo scenario dell’infezione da virus C dell’epatite”.

Agenpress. Nel Mondo, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, circa 71 milioni di soggetti sono portatori cronici del virus dell’epatite C e 399 mila persone muoiono ogni anno per malattie epatiche correlate a questo virus.

Il virus – dichiara Cursi – colpisce le zone con i tassi maggiori di infezione sono la Regione Europea e quella del Mediterraneo orientale (rispettivamente con il 2,3% e l’1,5%). Il virus colpisce maggiormente alcuni gruppi a rischio, come le persone che fanno uso di droghe per via endovenosa.

In Italia – prosegue Cursi – dopo la decisa flessione registrata nei primi dieci anni di sorveglianza, l’incidenza di epatite C acuta ha continuato a decrescere, stabilizzandosi su tassi tra 0,2 e 0,3 casi per 100 mila abitanti, sebbene la popolazione colpita abbia visto il modificarsi nel tempo dell’incidenza nelle fasce di età (in particolar modo i soggetti di età compresa fra i 15 e 24 anni) e nel genere, verosimilmente per cambiamenti comportamentali inerenti ai maggiori fattori di rischio (ad esempio: rapporti sessuali non protetti, interventi chirurgici e uso di droghe per via endovenosa).

Il coordinatore scientifico del convegno Prof. Gian Ludovico Rapaccini si è soffermato su quanto stanno facendo le strutture sanitarie del nostro paese così come hanno approfondito il Prof. Mario Angelico, Direttore dell’Unità di Epatologia e Trapianti della Fondazione PTV, il dott. Prof. Massimo Galli, Direttore Divisione Clinicizzata di Malattie Infettive AO-Polo Univ. ‘Luigi Sacco’ e il Prof. Antonio Gasbarrini, Direttore di Medicina Interna, Gastroenterologia e Malattie del Fegato dell’Ospedale Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma.

Sono intervenuti anche la Sen. Paola Binetti Membro della 12ª Commissione Permanente Igiene e Sanità del Senato della Repubblica e l’On. Roberto Novelli Membro della XII Commissione Permanente Affari Sociali della Camera dei Deputati e per il Ministero della Salute il Dott. Claudio D’Amario, Direttore Generale della Prevenzione.

La disponibilità di terapie efficaci e ben tollerate ha rivoluzionato l’approccio della cura dell’infezione dal virus dell’epatite C (HCV). Nel giro di pochi anni sarà possibile curare tutti i pazienti con epatite C, eliminando anche i danni collaterali provocati dal virus, rappresentati innanzitutto dalla cirrosi epatica e dal tumore del fegato. Inoltre, bloccare la progressione della malattia porterà anche a un abbattimento dei trapianti di fegato.

Un plauso – ha proseguito Cursi – alla direzione dell’Aifa che è riuscita attraverso i necessari contatti con le case farmaceutiche a raggiungere l’obiettivo di una consistente riduzione del costo dei trattamenti sanitari.

Una rilevanza strategica assume la sorveglianza e in tale senso l’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con l’Associazione Italiana per lo Studio del Fegato e la Società Italiana delle Malattie Infettive e Tropicali, si occupa del monitoraggio dei pazienti con epatite cronica, al fine di indirizzare le politiche sanitarie per perseguire la loro eliminazione.

L’eliminazione dell’epatite C – ha concluso Cursi –, passa attraverso l’accesso a terapie antivirali di nuova generazione in grado di eradicare il virus nella maggioranza dei casi.