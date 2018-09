Di Maio “Moscovici non ha nessun diritto di dire all’Italia cosa deve fare con i suoi soldi”

Agenpress. Moscovici è il commissario europeo per gli Affari Economici e Finanziari, questo non gli dà assolutamente il diritto di dire all’Italia, Paese sovrano, cosa deve fare con i suoi soldi. L’unico obbligo che rispettiamo è quello del 3%, quello a cui dovrebbero sottostare tutti i Paesi Europei e che la Francia per anni non ha rispettato.

Lo stesso Moscovici (guardate la foto) quando era ministro dell’Economia ha abbondantemente sforato il 3% violando proprio quelle stesse regole che oggi vorrebbe far rispettare. Non venga quindi Moscovici a fare la morale a noi. Noi andiamo avanti con la Manovra del Popolo e quello che sarà necessario fare, nel rispetto degli impegni, per mantenere le promesse che abbiamo fatto lo faremo.

Stiamo lavorando per la crescita della ricchezza degli italiani e non sarà certo un euroburocrate a fermarci.