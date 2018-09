DL Genova, Osvaldo Napoli (FI): Governo nel pallone non sa cosa scrivere

Agenpress. Dichiarazione dell’on Osvaldo Napoli, del direttivo di Forza Italia alla Camera: “Una vicenda surreale, umiliante per Genova e i genovesi. Sono trascorsi più di 40 giorni dalla tragedia del viadotto Polcevera e il Consiglio dei ministri ha licenziato un decreto “salvo intese” senza indicare un solo numero circa le risorse necessarie per la demolizione dei tronconi del viadotto e per la sua ricostruzione. E il giocoso ministro Toninelli ha pensato bene di chiedere alla Ragioneria dello Stato la bollinatura su un provvedimento urgente senza indicare una sola cifra degli impegni di spesa.

Non siamo più, come si ripete da mesi, di fronte a dilettanti allo sbaraglio. No, siamo di fronte a persone irresponsabili che ignorano l’abc dell’amministrazione pubblica e pensano di risolvere ogni situazione, e nascondere la loro incompetenza asinina, gridando contro i “poteri forti” o fantasmatici complotti. È umiliante per l’Italia e offensivo per Genova e per le famiglie colpite da quella tragedia vedere tanta superficialità e sciatteria al governo dell’Italia”.