Manovra, Ruffino (FI): anche ministro Savona richiama governo a “eurorealismo”

Agenpress. Dichiarazione dell’on. Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia: “Se il presidente del Consiglio e i ministri procedono zigzagando sulla manovra economica e sulla presentazione della NaDef, il ministro per gli Affari europei, Paolo Savona, davanti alla Commissione della Camera, si è rivolto a sorpresa al suo stesso governo per sollecitarlo a un bagno di “eurorealismo”. Un richiamo tanto più significativo dal momento che viene da una personalità sempre in odore di euroscetticismo. La replica al vice premier Di Maio, che vorrebbe per l’Italia uno sforamento del deficit sull’esempio francese, è stata secca: il governo italiano, ha assicurato Savona, starà ben al di sotto del 2,8% perché il debito pubblico rimane “il fianco scoperto del nostro Paese”.

Da Savona sono venute secchiate di acqua fredda sugli entusiasmi grillini. Ha difeso l’Unione Europea della quale c’è sempre necessità e ha evidenziato l’urgenza di ridurre le iniquità fiscali altrimenti “il popolo vota poi in modo sbagliato”. Certo, non basta la voce autorevole di Savona per dire che la manovra non farà sballare i conti. Forza Italia vigilerà in Parlamento per capire se e in che misura le proposte del centrodestra saranno state accolte dal governo e quali misure l’esecutivo saprà mettere in campo a tutela dei risparmiatori, delle imprese e per la crescita dell’occupazione”.