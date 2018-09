Manovra. Tria. “Ho giurato sull’interesse dell’Italia. E non solo io”

Agenpress – “Ho giurato nell’esclusivo interesse della nazione e non di altri e non ho giurato solo io. Ovviamente ognuno può avere la sua visione, ma in scienza e coscienza, come si dice, bisogna cercare di interpretare bene questo mandato”.

Lo ha detto il ministro dell’Economia Giovanni Tria, intervenendo ad un convegno di Confcommercio. Un messaggio nemmeno troppo velato a chi, Luigi Di Maio su tutti, gli ha intimato di trovare i 10 miliardi che servono a finanziare il reddito di cittadinanza senza curarsi di sforare la soglia psicologica del 2% di rapporto deficit/Pil. Per non parlare delle minacce carpite nell’audio dello scandalo dove si sentiva il portavoce della presidenza del consiglio promettere vendetta contro i tecnici del Mef.

Nella prossima manovra ci saranno interventi per affrontare il problema sociale, come il reddito di cittadinanza “per permettere più facilmente le trasformazioni del tessuto produttivo che creano problemi transitori nel tessuto sociale”, spiega Tria, anche qui rivolgendosi al capo politico dei 5 Stelle che ancora ieri legala la sopravvivenza dell’esecutivo alla misura slogan del Movimento. Il sussidio sociale ci sarà, ha aggiunto Tria, il disegno del governo, “al di là delle etichette, va in quella direzione”.

“Sarà una manovra di crescita, non di austerity, ma che non crea dubbi sulla sostenibilità del nostro debito, bisogna continuare nel percorso di riduzione del rapporto debito PIL”, ha sottolineato Tria, coerente con la convinzione secondo cui è inutile sforare sul deficit per racimolare qualche miliardo in più solo per vederlo evaporare un attimo dopo alla lettura degli aumenti dello spread.

“Dobbiamo dare un segno ai mercati finanziari, a coloro che ci prestano i soldi. Stiamo attenti – ha ammonito – perché a volte se uno chiede troppo poi deve pagare interessi maggiori e quello che si guadagna si perde in interessi”.