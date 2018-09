On. Renata Polverini (Forza Italia): Genova, da Toninelli calcolata ma stupida furbizia

Agenpress. Non voglio essere così drastica come Maurizio Lupi che ha replicato al question time di Toninelli sul ponte Morandi dandogli del pallonaro.

Io opto più una forma di stupida furbizia. Può infatti un ministro delle infrastrutture dire che il ponte verrà realizzato entro la fine del 2019 quando è utopistico , può affermare un ministro delle infrastrutture che Fincantieri ricostruirà il viadotto ma non ha i requisiti per farlo, può non sapere che c’è un area sotto sequestro e che sino a che questa non viene liberata non si può dar corso alla ricostruzione. Non sono certo cose da poco conto. Forse Toninelli sapeva ma per calcolata quanto stupida furbizia ha preferito tacere e i genovesi aspettano.

Così in una nota l’On. Renata Polverini (FI)