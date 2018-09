Roma. Estella Marino: “Mi sembra alquanto ridicolo che una giunta bloccata da 2 anni sul tema rifiuti, se la prenda con la precedente amministrazione

Agenpress. Estella Marino, ex assessore all’ambiente del Comune di Roma, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti, su Radio Cusano Campus.

Virginia Raggi ha chiesto all’ex sindaco Marino e ai dirigenti del dipartimento Ambiente un risarcimento di 37 milioni per i mancati risultati sulla raccolta differenziata. “Non voglio commentare la parte giudiziaria della Corte dei Conti che farà il suo corso. Commento il tema politico. Che la giunta di oggi che ha una raccolta differenziata che non cresce più di 1 punto percentuale all’anno, possa prendersela con la giunta precedente che ogni anno ha fatto 7-8 punti di raccolta differenziata mi sembra ridicolo. Io ho sempre spinto nei municipi per aumentare la differenziata, anche perché c’erano obiettivi di legge da raggiungere.

Mi sembra alquanto ridicolo che una giunta bloccata da 2 anni sul tema rifiuti, che ha buttato a mare il nostro piano industriale, se la prenda con la precedente giunta. Sulla raccolta siamo fermi, sull’impiantistica siamo fermi, quindi andare a guardare indietro mi sembra ridicolo”.

“C’è una parte del Paese che ha carenze impiantistiche e questo è anche il problema di Roma –ha affermato Marino-. Trasformare il rifiuto in risorsa si fa con gli impianti. Quando non hai gli impianti, invece di guadagnarci devi pagare per lo smaltimento. La filiera dello smaltimento è a perdere. Invece il processo del recupero va aumentato. Purtroppo Ama oggi è di nuovo allo sbando, vedo i sindacati di nuovo sul piede di guerra”.