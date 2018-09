Saitta (Regioni): borse di studio in medicina generale, riaperti i termini dei concorsi

Agenpress. Notizie positive per le borse di studio previste dal bando per il corso di formazione specifica in medicina generale.

“Gli assessori alla salute delle Regioni e delle Province autonome, che si sono riuniti oggi, concordano sulla individuazione della data del 17 dicembre per far svolgere i concorsi relativi alla assegnazione delle borse di studio in medicina generale” lo ha preannunciato il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Province autonome, Antonio Saitta (assessore della Regione Piemonte).

“In questo modo – spiega Saitta – permetteremo ai 13.000 candidati già ammessi e ai nuovi che vorranno presentare domanda entro i termini di poter sostenere la prova.

Si tratta di utilizzare i 40 milioni previsti, tratti dagli obiettivi di piano inclusi nel complesso del Fondo sanitario, per un totale di 2.000 borse di studio. Abbiamo sempre sottolineato che occorrono più medici di famiglia e dobbiamo cogliere velocemente l’occasione di poter utilizzare queste risorse.

Per questi motivi – ha concluso Saitta – affrontiamo consapevolmente il grande sforzo organizzativo che abbiamo di fronte, si pensi solo all’individuazione delle sale e alla nomina e gestione delle commissioni di valutazione”.