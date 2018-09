Vaccini, Ministro Giulia Grillo “obbligo per morbillo, non per esavalente”

Agenpress. “Sicuramente è necessario l’obbligo sul morbillo” ha affermato il Ministro Grillo chiamata in causa sulla prossima rivisitazione del decreto Lorenzin.

In merito ai vaccini il ministro della Salute, Giulia Grillo ha precisato “Lo strumento dell’obbligo va utilizzato in maniera intelligente, ovviamente obbligando i cittadini a vaccinarsi solo laddove è necessario. Sicuramente è necessario l’obbligo sul morbillo, a differenza di altre patologie per le quali è sufficiente la raccomandazione, come accade in altri Paesi. Penso, ad esempio, all’ esavalente”

“Su quegli altri vaccini ha proseguito il Ministro – anche obbligatori prima del decreto Lorenzin ma ‘in forma leggera’ è possibile secondo noi è tornare a un pre-Lorenzin. Mantenendo però alta l’attenzione sul morbillo, che è il vero problema di questo Paese”.