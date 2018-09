Zangrillo (FI): Mattarella ricordi a Di Maio chi sono gli assassini e chi i servitori dello Stato. Dai 5Stelle metodi squadristi

Agenpress. “Lancio un appello al presidente della Repubblica Mattarella affinché richiami il vicepremier Di Maio al Quirinale per ricordargli il peso del suo ruolo e delle sue parole. Il capo dei Cinque Stelle dovrebbe comprendere che non si trova in un bar o in una tavernetta con i suoi amici della Casaleggio Associati. Ha bisogno di una rinfrescata alla sua scarsa memoria storica per comprendere chi sono gli assassini e chi invece i servitori dello Stato”. Ad affermarlo il deputato Paolo Zangrillo, capogruppo di Forza Italia in Commissione Lavoro, dopo le parole del ministro Di Maio che ha affermato “Dannato il Jobs Act, chi lo ha fatto è assassino politico”.

Prosegue l’esponente azzurro: “Dare degli assassini a coloro che hanno legiferato in materia di lavoro, in un Paese dove personalità competenti e capaci hanno perso la vita assassinati da terroristi politici, è un metodo squadrista inaccettabile che istiga ancora una volta alla violenza l’opinione pubblica. Ogni volta che dei partiti politici hanno alzato i toni abbiamo pagato l’irresponsabilità a fini elettorali con il sangue. Ora l’esimio Di Maio è al Governo, cambi le regole se ne è capace ma eviti di continuare ad istigare alla lotta sociale fine a se stessa, tanto per raccattare quattro voti in più”.

Conclude Zangrillo: “Come capogruppo della Commissione Lavoro di Forza Italia sono alquanto preoccupato della piega che sta prendendo questo Governo piegato agli umori dei vari Grillo, Casaleggio, Di Maio, Fico e Di Battista. In questi primi mesi, ad ogni difficoltà risolvono il problema affermando che presenteranno un provvedimento per tacitare le voci contrarie. Il Parlamento va superato, i giornali vanno imbavagliati, gli imprenditori vanno perseguitati, il lavoro va sostituito dai sussidi di stato, la scienza deve tacere, l’Ordine dei Giornalisti va abolito. Mi domando che cosa resterà della nostra Italia se Di Maio riuscirà a perseguire il suo disegno di demolizione sistematica del Paese”.