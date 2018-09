Codacons incontra il Ministro per il Sud Barbara Lezzi

Agenpress. Il Codacons ha incontrato il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, per portare al dicastero le istanze dei cittadini che risiedono nel Meridione e affrontare alcune criticità che assillano il Mezzogiorno e che appaiono da troppo tempo senza soluzione.

“Abbiamo chiesto al Ministro di attivarsi per migliorare la sanità nel Sud Italia, dove i cittadini ricevono un servizio qualitativamente inferiore rispetto a chi risiede nel Nord, e di porre all’attenzione del ministro della Salute questa disparità inaccettabile in un paese civile, anche attraverso lo sblocco delle assunzioni in alcune regioni come la Calabria” – spiega il presidente Carlo Rienzi.

Sul caso Invitalia e trasparenza il Codacons ha lamentato l’esclusione di progetti rispetto ai quali sono stati presentati ricorsi poi vinti.

Il Codacons ha poi sottoposto al Ministro un progetto per portare nel mondo i beni culturali del Meridione, a partire dai Bronzi di Riace, attraverso le innovative tecniche in 3D che consentono di ricostruire perfettamente le opere d’arte con effetti tridimensionali e farle apprezzare da un vastissimo pubblico all’estero senza spostarle dalla propria sede, valorizzando e promuovendo così il territorio.

Il Ministro ha raccolto le richieste e i suggerimenti dei cittadini rappresentati dal Codacons e si è impegnata a lavorare in sinergia con i presidenti delle Regioni anche per un utilizzo migliore dei fondi europei.

All’incontro erano presenti i rappresentanti nazionali Codacons nelle persone degli avv.ti Carlo Rienzi e Gianluca Di Ascenzo, il vicesegretario nazionale Avv. Matteo Marchetti per la Campania e il presidente Codacons Calabria avv. Francesco Di Lieto.