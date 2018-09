Crollo ponte. Di Maio. Arrivata la bollinatura della Ragioneria dello Stato

Agenpress – “Mi ha avvertito il presidente Conte che la bollinatura sul decreto Genova è arrivata”: lo ha riferito il ministro dello sviluppo, Luigi Di Maio, che parlando con i giornalisti a Bruxelles ha dato notizia del visto di conformità e copertura giunto dalla Ragioneria. Il testo, bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, è stato trasmesso da palazzo Chigi alla presidenza della Repubblica per un esame e la firma di autorizzazione alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Di Maio annuncia inoltre che: il” decreto sarà molto più ampio, ci saranno anche norme per Ischia e per la cassa integrazione per cessazione”.

Nel decreto legge che sta per essere portato all’attenzione del Parlamento “si prevede la nomina di un Commissario straordinario. Questi avrà il compito di porre in essere ogni azione necessaria per affidare, in osservanza della direttiva UE n. 24/2014, i lavori necessari al ripristino del sistema viario colpito dal crollo di quel tratto dell’autostrada A10” Lo ha detto il ministro dei Trasporti e Infrastrutture Danilo Toninelli al Question Time. Il ministro ha quindi sottolineato che “il Governo non interviene direttamente nella scelta del contraente, ma pone al Commissario precisi paletti normativi, quantomeno per evitare che la scelta determini indebiti vantaggi competitivi nel sistema delle concessioni autostradali”.

“La sorte delle concessioni autostradali dipende dalla procedura di contestazione dell’inadempimento avviata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e non trova alcuna regolazione nel decreto legge che sta per essere portato all’attenzione del Parlamento”.