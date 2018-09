DL Genova. Sindacato Fesica: “Monitoreremo operatività decreto, si evitino licenziamenti”

Agenpress. “Abbiamo appreso dalle parole del vicepresidente del Consiglio Di Maio a Bruxelles, che la bollinatura della Ragioneria dello Stato al decreto legge su Genova è arrivata, e questo ci rincuora almeno in parte”.

E’ quanto affermano Bruno Mariani e Daniele Geria, rispettivamente Segretario generale e regionale Liguria della Fesica.

“Noi di Fesica, la Federazione dei sindacati industria commercio ed artigiano, avevamo sposato l’intenzione di scendere in piazza contro le mancate decisioni prese dal governo dopo il crollo del Ponte Morandi, adesso – alla luce della notizia appresa proprio in questi minuti – monitoreremo l’operatività dello stesso decreto del capoluogo ligure”.

“Dallo scorso 14 agosto, dal punto di vista produttivo, le aziende vivono – spiegano i sindacalisti – una situazione senza precedenti per disagio e difficoltà economica. Molte non riescono più a garantire i propri lavoratori e per alcuni di loro non c’è nemmeno l’ammortizzare sociale a sostegno. Cercheremo di venire incontro il più possibile al Commissario straordinario che si occuperà della riorganizzazione, nella speranza si evitino i licenziamenti e si ricucia questa ferita sociale ed economica del nostro – concludono Mariani e Geria di Fesica – Paese”.