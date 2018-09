Incendio gattile “Dimensione Animale” di Rho

Solidarietà del Sindaco di Rho ai volontari e invito ai cittadini ad aiutare l’associazione

Agenpress. Questa notte un corto circuito ha scatenato un incendio, che ha devastato il gattile dell’associazione “Dimensione Animale” in via Turati a Rho, dove erano ricoverati un centinaio di gatti e 11 cani. Purtroppo quasi tutti i gatti sono morti. Solo una ventina di gatti e i cani sono riusciti a salvarsi.

Il Sindaco di Rho Pietro Romano si è recato sul posto verso le 8.00 di questa mattina per accertarsi della situazione con i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, e la Polizia Locale e ha parlato con i volontari.

Stante l’entità dei danni l’edificio dovrà essere demolito e ricostruito

Il Sindaco di Rho, Pietro Romano commenta:

“L’incendio mi ha lasciato sgomento. Esprimo la mia solidarietà a tutti i volontari invitandoli a non mollare e ad andare avanti in questa loro importante attività. Ho già dato la disponibilità mia e dell’amministrazione a collaborare per ricostruire la struttura. Nel frattempo invito anche tutti i Cittadini ad aiutare l’associazione che gestisce il gattile e che ha organizzato una raccolta di donazioni, cibo per gatti, coperte, piatti di plastica, acqua davanti al Viridea di Rho sabato 29 e domenica 30 settembre e presso la clinica veterinaria Anubis di Pogliano. “

La raccolta fondi è possibile anche tramite bonifico al seguente IBAN” IT 42E0558420500000000018432″ intestato a Dimensione animale Rho.