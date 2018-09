Istat: la fiducia sale per le famiglie, cala per le imprese

Agenpress. I dati sulla fiducia di consumatori e imprese diffusi oggi dall’Istat dimostrano ancora una volta la grande instabilità che regna in Italia circa le aspettative sul futuro del paese.

“Il clima di fiducia dei consumatori migliora dopo i dati negativi fatti registrare ad agosto, ma ciò che preoccupa in modo particolare è il calo registrato per le imprese – spiega il presidente Carlo Rienzi – La polemica sulle chiusure domenicali dei negozi non ha certo rassicurato le piccole attività, e il rischio concreto è che la minore fiducia registrata a settembre, in assenza di una inversione di tendenza, possa avere un impatto negativo sull’occupazione nel breve periodo”.

“In tal senso è necessario che il Governo, anche attraverso la prossima Manovra, dia messaggi rassicuranti in grado di incrementare le aspettative sul futuro del paese e aumentare la fiducia sia delle famiglie che delle imprese” – conclude Rienzi.