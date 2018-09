La Provincia di Messina come Scampia: un set cinematografico a cielo aperto

Agenpress. La Provincia di Messina è diventata un set cinematografico come Scampia e tutta la Provincia di Napoli. Da una settimana, infatti, sono iniziate le riprese del film “Franchitto. Io non ho paura“, la “Gomorra” siciliana e le città’ di Milazzo, Spadafora, Oliveri e Barcellona Pozzo di Gotto sono state letteralmente invase da cameraman, attori, truccatori, macchine, comparse, che ne percorrono le strade, si incamminano tra la gente, circolano negli spazi di intrattenimento, per dar vita al film documento che farà discutere l’opinione pubblica.

La sceneggiatura del film è stata scritta da Mario Falcone, l’Autore è Franco Arcoraci, l’attore protagonista è Rosario Petix. Il film testimonia una tremenda verità, ossia che la mentalità mafiosa è un costume di vita che stravolge il significato del concetto del bene e del male, che confonde la menzogna con la verità, la vita con la morte. Difatti, viene posto in luce come la mafia sia considerata foriera di giustizia e lo Stato un nemico che ostacola gli affari malavitosi, che sono il principale sostentamento per molti.

La Mafia diventa, per il popolo disorientato dalla povertà, sinonimo di benessere e sostituisce il ruolo dello Stato che si è dimenticato delle terre abbandonate del Sud e della Sicilia lasciandole nelle mani di chi trae profitto dall’esistenza di territori sprofondati nel degrado e nella disperazione. In tali territori non regnerà, certamente, lo stato di diritto, ma la violenza del più disonesto.

E’ una produzione indipendente, che si avvale di un cast da capogiro. L’Ufficio Stampa è affidato a Biagio Maimone. Gli interpreti del film sono Vincent Riotta, Rosario Petix, Nando Morra, Turi Giuffrida, Guia Jelo, Tony Sperandeo, Emanuela Mule’, Giusy Venuti, Marilena Piu, Loredana Scalia, Tony Gangitano, Francesca Rettondini, Mimmo Mignemi, Mario Pupella, Giuseppe Pollicina, Ivan Bertolami, Barbara Bacci, Ciro Petrone e i giovani attori che hanno superato il casting e gli allievi dell’ Accademia di Cinema e Teatro della Fucina – Spazio Teatro Fucina di Torregrotta.