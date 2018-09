Liuzzi (portavoce M5S): “Foa persona di spessore, mi dispiace che in commissione la discussione sia scesa in dettagli indecorosi

Agenpress. Mirella Liuzzi, Portavoce del M5S alla Camera, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la Notizia” condotta da Daniel Moretti su Radio Cusano Campuso.

“Foa è assolutamente un presidente di garanzia –ha affermato Liuzzi-. Il suo è un nome di altissimo spessore. E’ una persona che ha documentato il crollo del muro di Berlino, l’11 settembre, le elezioni di Obama. E ha riaggiornato un saggio intitolato “Gli stregoni della notizia” che è addirittura usato nei corsi di giornalismo. Quindi il suo profilo non si discute. E mi spiace che ieri in commissione di vigilanza la discussione è scesa in dettagli indecorosi.

Non si dovrebbero valutare le opinioni, bensì il curriculum professionale e io credo che quello di Marcello Foa sia davvero un curriculum di altissimo profilo. Accordo con Berlusconi e rassicurazioni su Mediaset? Il nostro contratto di governo parla chiaro, è scritto nero su bianco quello che faremo e come intendiamo muoverci, è nota ad esempio la nostra posizione sul finanziamento pubblico ai giornali, quindi non so di quali accordi parli il Pd, di certo la nostra azione di governo continuerà come previsto”.