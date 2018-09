Manovra. M5S spinge per un deficit al 2,4%. Tria cauto. Deficit/Pil al 1,6%

Agenpress – Il Movimento cinque stelle chiede di portare l’asticella del deficit fino al 2,4% del Pil e la Lega sta valutando se convergere, o meno, sulla richiesta da avanzare al ministro dell’Economia, Giovanni Tria, in vista del Cdm che dovrebbe varare la Nota di aggiornamento al Def. Fonti M5s fanno sapere che l’accordo sarebbe stato già raggiunto, anche se in ambienti governativi vicini alla Lega si tiene invece a sottolineare che si sta ancora discutendo.

Il documento finanziario che ne fissa le linee sarà oggetto di un vertice di maggioranza in programma per oggi pomeriggio a Roma, dove sta rientrando il premier Giuseppe Conte dopo l’assemblea generale dell’Onu a New York. Da lì ha rassicurato i Cinquestelle: “Il reddito di cittadinanza si farà”. Sullo sforamento del deficit non si sbilancia, ma insiste sull’equità e afferma che la manovra “farà ricredere anche i più scettici”. Di Maio insiste per portare il deficit al 2,4%. Tria frena e chiama in causa “l’interesse della nazione”. Per Salvini “l’accordo c’è, lo zero virgola è l’ultimo dei problemi, nessuno fa o farà gesti eclatanti per uno zero virgola”.

“Stiamo attenti – è l’ultimo appello lanciato dal ministro dell’Economia Giovanni Tria – perché a volte se uno chiede troppo poi deve pagare interessi maggiori e quello che si guadagna si perde in interessi. Se si perde fiducia sulla stabilità finanziaria nessuno investe”.

Ed è per questo che avrebbe voluto fissare l’asticella del deficit/Pil al 1,6%. Ma il pressing dei partiti che va avanti da settimane – e che sembrava potersi accontentare di un compromesso di 1,8-1,9 percento – si è intensificato nelle ultime ore. Il M5s ha alzato la richiesta fino al 2,4%, cercando su tale proposta da portare a Tria nel vertice sulla manovra che inevitabilmente precederà la riunione del Consiglio dei ministri, il sostegno della Lega.