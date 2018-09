Maullu (FI): Reddito di cittadinanza, la platea si restringe..

Agenpress. Reddito di cittadinanza, secondo indiscrezioni stampa si starebbe valutando se escludere chi ha una casa di proprietà.

La misura simbolo del programma e della campagna elettorale del Movimento 5 Stelle, il reddito di cittadinanza non sarà “integrale”. È l’unica certezza allo stato attuale delle cose.

Servirebbero ben più di 10 miliardi per far partire dal prossimo anno il “vero” reddito di cittadinanza e l’aumento delle pensioni minime. I soldi allo stato attuale non ci sono. Nei corridoi di palazzo si vocifera anche di usare gli 80 euro “di Renzi”, difesi dai giallo-verdi ad inizio legislatura adesso andrebbero bene pure quelli.

I Tecnici dopo le minacce cercano le risorse per finanziare la misura, in ogni modo e pensano di assorbire il Reddito di inclusione e mettere mano alla Naspi. Un caccia al tesoro per tendere una mano agli italiani mentre gli si sfilano di tasca i soldi con l’altra.

Lo afferma l’europarlamentare Stefano Maullu di FI