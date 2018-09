Milleproroghe. Anci, Decaro: “Un miliardo e seicento milioni sottratto ai Comuni, sarà battaglia in Tribunale”

Agenpress. “Per recuperare il miliardo e seicento milioni sottratto ai Comuni con il Milleproroghe e non ripristinato, nonostante le promesse, faremo ricorso ai Tar e alla Corte costituzionale e non intendiamo tornare ai tavoli di confronto con il governo fino a quando non assumeranno provvedimenti che vadano nella direzione annunciata dal presidente Conte: consentire ai sindaci di eseguire i progetti per i quali hanno firmato solennemente un contratto a Palazzo Chigi e preso impegni con i cittadini”.

Lo dichiara il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro.