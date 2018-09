Polverini (FI): nel deficit si concentra tutta la Manovra, errore sottovalutare i decimali

Agenpress. La chiave della manovra sta tutta nella misura in cui il governo applicherà il deficit. A seconda di questo si potranno avere certe coperture o si dovranno accontentare di tralasciare alcune scelte.

Un deficit dell’1,6% (quello che Tria vorrebbe applicare libererebbe piu’ di 13 miliardi. Una cifra che permetterebbe di coprire in pieno le clausole di salvaguardia sull’Iva (12,5 miliardi) lasciando uno spazio minimo (circa 1 miliardo) per altre iniziative secondarie.

L’indebitamento all’1,6% permetterebbe comunque di ridurre il debito e non avrebbe conseguenze sull’andamento del deficit strutturale e ci sarebbero problemi nel confronto con l’Ue.

Un deficit all’1,9 % porterebbe a rendere disponibili 18,7 miliardi. La soglia sarebbe ancora sostanzialmente accettabile perche’ garantirebbe comunque un calo del debito ma non del saldo strutturale.

Si avrebbero in questo caso risorse per coprire il primo intervento di ‘smontaggio’ della legge Fornero, consentendo la quota 100. Un deficit all’ 2,1% del Pil metterebbe a disposizione altri 3,4 miliardi (arrivando in totale a 22,1) che, sommati alle risorse gia’ in bilancio per il Rei (2,6 miliardi) consentirebbero un avvio, magari da maggio, del reddito di cittadinanza a 780 euro.

Infine un deficit al 2,4% del Pil e allora i miliardi a disposizione sarebbero così oltre 27 con i quali si potrebbe finanziare di fatto l’intera manovra. Allo stesso tempo si rischierebbe la reazione negativa di Unione europea e dei mercati cosa da evitare in tutti i modi. Come si vede anche se Salvini e Di Maio non danno importanza ai decimali penso che invece dovrebbero valutare attentamente le opzioni prima di indebitare ulteriormente gli italiani.

Così in una nota l’On. Renata Polverini (FI)