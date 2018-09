Rho (Milano), gattile bruciato. AIDAA: chiarire subito cause e responsabilità

Agenpress. Pare siano oltre un centinaio i gatti bruciati nell’incendio che nelle prime ore di questa mattina ha distrutto il gattile di Rho.

Sulla vicenda interviene il presidente AIDAA che ha la sede nazionale a pochi chilometri dalla struttura. “Siamo sconvolti per quanto accaduto, cosi come siamo vicini alle volontarie che da anni si occupano con competenza e amore di questi gatti- ci dice Lorenzo Croce presidente nazionale di AIDAA- ma occorre anche fare da subito chiarezza sulle cause dell’incendio e quello lo dobbiamo lasciare fare ai tecnici senza alcuna fuga in avanti, ma dopo aver accertato le cause si faccia una severa inchiesta per indentificare le responsabilità e le omissioni che hanno portato a questa enorme disgrazia, senza sconti per nessuno”.