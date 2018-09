Sen. Lucio Malan (Forza Italia): Manovra, con gli zerovirgola già persi 3 miliardi solo per gli annunci

Agenpress. “Colpisce leggere del sovrano disprezzo degli esponenti del Governo per i cosiddetti ‘zerovirgola’. Lo 0,1 del Pil corrisponde a oltre 1 miliardo e 700 milioni di euro, cioè 30 euro per ogni italiano.

Investitori e risparmiatori gli zerovirgola li guardano e con le aste dei titoli di Btp e Cct di stamattina si è consolidata ormai una perdita di quasi 3 miliardi, per qualche zerovirgola di rendimento in più che l’Italia è costretta a spendere per collocare il proprio debito. E questo rialzo dei rendimenti è stato determinato dai soli annunci fatti da esponenti del governo.

Molto peggio sarà se dopo gli annunci arrivano i fattacci, come lo sarebbe un aumento del deficit per misure assistenzialistiche e stataliste come il reddito di cittadinanza.”

Lo afferma Lucio Malan, vicecapogruppo vicario di Forza Italia in Senato.