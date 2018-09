Soggetto Giuridico: Job Hopping, qui da noi non è l’America

Agenpress. Secondo l’agenzia californiana di HR Robert Half, il 64% dei lavoratori degli Stati Uniti sono job hoppers, ovvero cambiano lavoro ogni due anni per ricercare nuovi stimoli e maggiori benefit. C’è chi sostiene che questa tendenza stia diventando globale e che si stia pian piano diffondendo in tutta Europa (anche in Italia), specialmente tra i più giovani.

Questa teoria però non convince affatto e non tiene conto della manifesta volontà dei giovani nostrani di avere maggiore stabilità per pianificare il proprio futuro e magari costruirsi una famiglia. La verità è che l’Italia non è come gli Stati Uniti e che dietro il cambio di un lavoro c’è più probabilmente un licenziamento o un cattivo trattamento economico che una scelta. Inoltre, va detto, sarebbe piuttosto assurda la coesistenza di questi dati con quelli che a Luglio hanno raccontato una disoccupazione giovanile al 30,8%.